شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى وأحمد صيام ودينا عبد العزيز أول الحاضرين لعزاء محمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، عزاء الفنان الراحل محمود الجندى من دار مناسبات المجمع الإسلامى، وتواجد ابنه المخرج أحمد الجندى وأسرة الفنان الراحل لتلقى عزائه، وكان أول الحاضرين يسرا اللوزى، وأحمد صيام، وإيناس مكى ودنيا عبد العزيز.

ومنعت أسرة الفنان الراحل وسائل الإعلام من التصوير، كما منعت دخولهم حرم دار المناسبات، واقتصار تواجدهم أمام بوابة المسجد.

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وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود الجندى ظهر أمس الخميس، من مسجد الشيخ عبد الحكم فى أبو المطامير بالبحيرة، وأدى المئات من أهالى بلدته صلاة الجنازة على جثمانه، وسط حضور لعدد من الفنانين.

وكان الفنان محمود الجندى توفى عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.