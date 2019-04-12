شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من عرضه.. فيلم الرعب "US" يحقق 219 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "US" الذي طرح في 22 مارس الجارى، إيرادات وصلت إلى 219 مليون دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي قدرت ميزانية الفيلم بـ 20 مليون دولار أمريكي فقط.

وانقسمت الإيرادات بين 155 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 64 مليون دولار أمريكى حول العالم.

الفيلم من إنتاج "Universal Pictures"، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.

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ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.