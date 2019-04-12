"يعيش أهل بلدي" ينير المسرح القومي في أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
تجرى حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي" يعيش أهل بلدى " من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح و من المنتظر افتتاحه خلال شهر أبريل الجاري على خشبة القومي بالعتبة .
وقال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير فرقة المسرح القومي إن عرض "يعيش أهل بلدي " تدور فكرته عن المجتمعات البدائية التى يحلم بها الملايين، بمن معه عصاة موسى السحرية أو خاتم سليمان لتحقيق أحلام البسطاء بينما فى المجتمعات الراقية فى التطور يتطلع الزعيم لسواعد الملايين من خلال تحقيق أعظم الأحلام المطلوبة، مضيفا " العرض هو رحلة فنية مكثفة لبناء وعي مجتمع حديث."
عرض " يعيش أهل بلدي " بطولة أحمد سلامة ، إنتصار ، محمد رضوان ، هالة سرور، زكريا معروف ،ضياء زكريا ،مريم البحراوي، هانى حافظ، إيهاب ناصر، ندى عفيفى ، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور و أزياء صبحى السيد ، الاستعراضات محمد عبدالصبور ، تأليف و أشعار محمد بغدادي ، إخراج عاصم نجاتي .
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