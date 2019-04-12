بالفيديو| كارمن سليمان رفقة نجلها في "الملاهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت كارمن في الفيديو في أثناء لعلبها مع نجلها في أحد الأماكن الترفيهية، وعلقت " والله أنا حاسة إني أنا اللي بستهبل عشان ألعب معاه".
يذكر أن المطربة الشابة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم"، وهي من كلمات محمد فتحي، ألحان طارق شمس، وتوزيع أسامة سامي.
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