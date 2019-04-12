إيرادات الخميس.. "Shazam" في الصدارة و"US" بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 11 أبريل، إيراد قُدر بـ416 ألفًا و63 جنيهًا.

وجاء فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، في المركز الثاني، محققًا 145 ألفًا و268 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Hellboy" بعد تحقيقه 119 ألفًا و464 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 106 آلاف و253 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، والذي حقق 94 ألفًا و751 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Five feet Apart" بطولة Haley Lu Richardson، ووصلت إيراداته لـ48 ألفًا و9 جنيهات، وفاز بالمركز السابع فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، والذي حقق أمس 47 ألفًا و647 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Kursk" بطولة Matthias Schoenaerts محققًا 42 ألفًا و748 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، ووصلت إيراداته لـ39 ألفًا و568جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Captive State" بطولةJohn Goodman بعد تحقيقه 22 ألفًا و269 جنيهًا.