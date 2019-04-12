فيديو| محمد رمضان ينتقم لوالده ويقع في غرام حلا شيحة في برومو "زلزال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشف المنتج تامر مرسي، عن البرومو التشويقي الاول لمسلسل"زلزال" للفنان محمد رمضان، المقرر عرضه على شبكة قنوات "دي إم سي" في رمضان المقبل.
وكشف برومو المسلسل عن ظهور محمد رمضان نصف عارٍ وارتداء ملابس تشبه ملابس شخصية "حزلقوم"، التي قدمها الفنان أحمد مكي، ودخوله في مشاجرات وتعرضه للحبس وعمله في موقف سيارات أجرة وعلى عربة فول، كما ظهرت حلا شيحة بالحجاب.
يجسد "رمضان" في العمل دورين خلال الأحداث، وهما دور الأب العائد من دولة الكويت، والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته، ويقع في غرام حلا شيحة.
مسلسل "زلزال" يشارك في بطولته، حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين ومنى عبد الغني وهنادي مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.
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