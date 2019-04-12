محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى
تصوير- علاء أحمد
بدأ عزاء الفنان الراحل محمود الجندي، منذ قليل، في دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد.
وشيعت جنازة الفنان الراحل في مسقط رأسه، أمس الخميس، في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بمشاركة الأهالي وبعض الفنانين.
ورحل الجندي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مدة قضاها داخل أحد المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صور من عزاء الفنان الراحل محمود الجندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.