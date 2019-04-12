أول صور من عزاء الفنان الراحل محمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

تصوير- علاء أحمد

بدأ عزاء الفنان الراحل محمود الجندي، منذ قليل، في دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد.

وشيعت جنازة الفنان الراحل في مسقط رأسه، أمس الخميس، في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بمشاركة الأهالي وبعض الفنانين.

ورحل الجندي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مدة قضاها داخل أحد المستشفيات.