نجم "game of Thrones" ينضم لـ"حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انضم الإيسلندي هافثور يوليوس بيورنسون، نجم المسلسل الأمريكي الشهير "game of Thrones"، والملقب بـ"الجبل" إلى فريق عمل فيلم حملة فرعون.

ونشر عمرو سعد، بطل الفيلم، صورة تجمعهما من كواليس العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا: "مع الرجل الأقوى في العالم في 2018، والنجم العالمي".

وكان نجم المسلسل الشهير قد نشر عبر حسابه صورة له مع زوجته من زيارتها للأهرامات، قبل عدة أيام.

يذكر أن الجزء الثامن والأخير من مسلسل "game of Thrones" سيعرض خلال شهر أبريل الجاري.