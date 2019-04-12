محمود حجازي لـ محمد رمضان: "الصورة لوحدها بتتكلم"

وجه النجم محمود حجازي رسالة للنجم محمد رمضان، حيث نشر صورة لهما من كواليس مسلسل "زلزال"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "عايز اقول كلام كتير عن استقباله وجدعنته بس

الصورة لوحدها بتتكلم ان شاء الله هتتفرجوا علي حاجه حلوه اوي".

يذكر أن مسلسل "زلزال"، من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، و بطولة كل من حلا

شيحة، سامي عبد الحليم، ماجد المصري، يوسف عثمان، هنادي مهني، سعيد الصالح، محمد فتحي، حسام داغر، نسرين أمين، أحمد صيام، محمد الدقاق، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل.