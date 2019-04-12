محمود حجازي لـ محمد رمضان: "الصورة لوحدها بتتكلم"

وجه النجم محمود حجازي رسالة للنجم محمد رمضان، حيث نشر صورة لهما من كواليس مسلسل "زلزال"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "عايز اقول كلام كتير عن استقباله وجدعنته بسالصورة لوحدها بتتكلم ان شاء الله هتتفرجوا علي حاجه حلوه اوي".
يذكر أن مسلسل "زلزال"، من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر، و بطولة كل من حلا
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