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سمية الخشاب تقدم أدعية دينية فى رمضان المقبل

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قررت النجمة سمية الخشاب إعادة توزيع ١٣ دعاء دينيا بشكل جديد، و قررت أيضا أن تقوم بطرحها فى رمضان المقبل، و كانت قد سجلت بصوتها هذة الأدعية، فى العام الماضي، و

لكنها قامت بتأجيلها وطرحها فى رمضان هذا العام.

 

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في بطولة مسلسل "بنت قبائل"، و هو بطولة كل من

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نبيل الحلفاوي، محمود عبد المغنى، باسم سمرة، أنوشكا، سهر الصايغ، محمود البزاوى، عمر زهران، أشرف عبد الغفور، مدحت تيخة، بهاء ثروت، رشا الخطيب، راندا البحيري،  و من تأليف شاذلي فرح، و إخراج حسني صالح، كما ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية. 
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