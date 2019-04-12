سمية الخشاب تقدم أدعية دينية فى رمضان المقبل

قررت النجمة سمية الخشاب إعادة توزيع ١٣ دعاء دينيا بشكل جديد، و قررت أيضا أن تقوم بطرحها فى رمضان المقبل، و كانت قد سجلت بصوتها هذة الأدعية، فى العام الماضي، و

لكنها قامت بتأجيلها وطرحها فى رمضان هذا العام.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في بطولة مسلسل "بنت قبائل"، و هو بطولة كل من

نبيل الحلفاوي، محمود عبد المغنى، باسم سمرة، أنوشكا، سهر الصايغ، محمود البزاوى، عمر زهران، أشرف عبد الغفور، مدحت تيخة، بهاء ثروت، رشا الخطيب، راندا البحيري، و من تأليف شاذلي فرح، و إخراج حسني صالح، كما ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية.