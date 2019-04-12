سمية الخشاب تقدم أدعية دينية فى رمضان المقبل

قررت النجمة سمية الخشاب إعادة توزيع ١٣ دعاء دينيا بشكل جديد، و قررت أيضا أن تقوم بطرحها فى رمضان المقبل، و كانت قد سجلت بصوتها هذة الأدعية، فى العام الماضي، ولكنها قامت بتأجيلها وطرحها فى رمضان هذا العام.
يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في بطولة مسلسل "بنت قبائل"، و هو بطولة كل من
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