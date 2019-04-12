مايو المقبل.. علي الهلباوي في ساقية الصاوي

يحيى النجم علي الهلباوي حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 3 مايو من الشهر المقبل، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، الزمالك، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة

السابعة مساء، بسعر تذكرة 60 جنيها.

يذكر أن الفنان علي الهلباوي ولد في أغسطس 1977، بمحافظة القليوبية، والده هو المنشد الديني محمد الهلباوي،

كما شارك في العديد من الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا و مكتبة الإسكندرية كما كانت له مشاركه سينمائية في فيلم "الميكروفون"، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية "مرسال حبيبتي"، ومن أشهر أغانيه أيضاٌ "قل لمن"، "أنا المصري انا المجنون".