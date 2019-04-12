مايو المقبل.. علي الهلباوي في ساقية الصاوي

يحيى النجم علي الهلباوي حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 3 مايو من الشهر المقبل، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، الزمالك، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعةالسابعة مساء، بسعر تذكرة 60 جنيها.
يذكر أن الفنان علي الهلباوي ولد في أغسطس 1977، بمحافظة القليوبية، والده هو المنشد الديني محمد الهلباوي،
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