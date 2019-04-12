بالفيديو.. محمد رمضان يطرح برومو "زلزال"

طرح النجم محمد رمضان برومو مسلسه الرمضاني "زلزال"، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج إبراهيم فخر،

و بطولة كل من حلا شيحة، سامي عبد الحليم، ماجد المصري، يوسف عثمان، هنادي مهني، محمود حجازي، سعيد الصالح، محمد فتحي، حسام داغر،نسرين أمين، أحمد صيام، محمد الدقاق.

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "بوم"، و هي من كلمات شندي، و ألحان الديزل، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".