يحل اليوم ذكرى ميلاد الـ 110 للنجمة زوزو شكيب، حيث ولدت يوم الاثنين الموافق 12 أبريل من عام 1909، و قد بدأت نشاطها الفني عام 1929.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة زوزو شكيب:
1- ولدت لأب يعمل مأمورا بقسم عابدين، وخالها إسماعيل صدقي باشا، و أختها النجمة الراحلة ميمي شكيب.
2- بدأت حياتها الفنية على المسرح في دور صغير في
3- من أهم أعمالها الفنية في عالم السينما و التليفزيون: "حكم قراقوش"، "مبروك"، "أنا طبيعي كده"، "الباشمقاول"، "سي عمر"، "ليلى"، "ابن البلد"، "نداء القلب"، "جوهرة"، "حبابة"، "أول الشهر"، "قتلت ولدي"، "الطائشة"، "ملائكة في جهنم"، "أحمر شفايف"، "الخطيئة"، "أبو حملوس"، "أسير الظلام"،
4- اتجهت للإنتاج السينمائي برفقة شقيقتها ميمي وزوجها سراح منير، وذلك في عام ١٩٤٥، حيث قدموا فيلم "قلوب دامية".
5- يذكر أن النجمة زوزو نبيل كانت ستشارك في مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة" وشاركت في بروفاتها، لكنها توفيت قبل عرضها، وحلت النجمة أمينة رزق بديلة عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكري ميلادها الـ 110.. تعرف علي أهم محطات في حياة زوزو شكيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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