أحمد حسن برفقة أساطير كرة قدم أفريقيا تحت سفح الأهرامات.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توافد نجوم كرة القدم الأفريقية، على منطقة “سفح الأهرامات” بالجيزة، وذلك لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية، مساء الجمعة، وهي البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
النجم المصري أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، ظهر برفقة نجوم أفريقيا ومنهم الإيفواري يايا توريه، والمغربي مصطفى حاجي والسنغالي الحاجي ضيوف، ووصف هؤلاء النجوم بالأساطير قائلا: أساطير أفريقيا تستعد لسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية.
النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب، وفي التصنيف الثاني، جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، وفي التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، وفي التصنيف الرابع، زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي.
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