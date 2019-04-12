صور مالوما في باريس حديث مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك النجم الكولومبي العالمي مالوما جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة التقطها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر مالوما في الصور التي أحدثت ضجّة عارمة عبر مواقع الإنترنت بإطلالة كاجوال في لقطات عفوية، فنال منشوره مئات آلاف علامات الإعجاب في ساعات قليلة جدًا.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.