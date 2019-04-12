اتّهام صادم ضدّ أصالة… فكيف ستردّ؟

متابعة بتجــــــــــرد: بعد طرح أغنيتها الجديدة بعنوان “بنت أكابر”، اتّهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة أصالة بسرقة لحن الأغنية.

وقام الكثيرون بنشر أغنية للفنان طوني قطان “يلي بتحب النعنع” والتي طرحت في العام 2017، مؤكدين أن لحنها يتطابق بشكل كبير مع لحن أغنية أصالة الجديد، والذي قدمه لها الملحن محمود خياني، إلا أن أصالة لم ترد حتى الآن على هذه الإتهامات.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “بنت أكابر” هي من كلمات أبو نعيمه وتوزيع علي فتحالله وقد طرحتها أصالة بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

لمشاهدة فيديو أغنية “يلي بتحب النعنع”:

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لمشاهدة فيديو أغنية “بنت أكابر”: