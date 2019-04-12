الأمير هاري وميغان ماركل يحسمان قرارهما الشخصي بشأن ولادة طفلهما

متابعة بتجــــــــــرد: ذكر موقع دايلي مايل أن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل طلبا من مساعديهما الحفاظ على سريّة ترتيبات ولادة طفلهما.
وقيل إن الزوجين قد اتخذا “قرارًا شخصيًا” في الحفاظ على مستوى عالٍ من الخصوصية حول ولادة طفلهما الأول قريباً.
ويشمل هذا القرارعدم الإعلان عن اسم الفريق الطبي أو المستشفى الذي تم اختياره، كما تداولت التقارير الصحفية أخباراً تفيد بأن ميغان وهاري لن ينشرا صورة للطفل الملكي كما جرت العادات الملكية.
ووفق المصادر، يريد الثنائي الملكي تجنّب الضجّة الإعلامية التي أحاطت بولادة أطفال دوق ودوقة كامبريدج الثلاثة، كي تتاح لهما الفرصة للاحتفال بشكل خاص كعائلة جديدة.
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