كارول سماحة بعد البلبلة حول حفلها: لا مشاكل على الإطلاق

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر تحرّك ورثة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ لمقاضاة منظمي حفل “الحلم” الّذي تحييه النجمة اللبنانية كارول سماحة في القاهرة بتاريخ 19 نيسان/أبريل الحالي، ردّت الأخيرة على سؤال: هل يُلغى الحفل؟

وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة كارول سماحة في تغريدة عبر تويتر قائلةً: “لا مشاكل على الإطلاق والحفلة ستقام باليوم المحدد”، كما أشارت إلى أن السيد محسن جابر هو مالك الحقوق الفكرية لصوت وصورة العندليب الأسمر.

يُذكر أن حفل “الحلم” المُنتظر سيظهر فيه الراحل عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوغرام بمشاركة الفنانة كارول سماحة في قاعة مركز المنارة للمؤتمرات.