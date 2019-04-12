لجنة مهرجان الزمن الجميل تعلن عن موعد الحفل

وضعت تحضيرات مهرجان الزمن الجميل على نار حامية استعداداً لاطلاقه في ١٥ حزيران/ يونيو المقبل.

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الإعلان عن موعد الحدث تم في الاجتماع الأول من الاجتماعات المكثفة التي دعا إليها رئيس لجنة المهرجان د. هراتش سغبزريان لبحث تفاصيل العمل في المرحلة المقبلة، تفادياً لأي خطأ، ولكي يأتي الحدث على قدر أهميته، وعلى قدر اسماء المكرمين فيه من لبنان والدول العربية والخليجية ودول المغرب العربي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمين، الذين انضم إليهم كل من الفنانة مادلين مطر والشاعر نزار فرنسيس الذي تغيب لظروف خاصة. وقبل البدء بالبحث ببنود الأعمال، تم الوقوف دقيقة صمت حداداً على رحيل الفنان الكبير محمود الجندي، وعبر رئيس اللجنة د. هراتش عن حزنه على رحيله.

وفي الاجتماع دار النقاش حول ترتيبات وصول النجوم المكرمين من الخارج واستقبالهم استقبالا يليق بتاريخهم وحضورهم، وبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل ومكان إقامته وبثه، بالإضافة لمناقشة استحداث فئات جديدة سوف يتضمنها المهرجان، ستشكل إضافة لافتة للمهرجان الحدث، وتطوراً دائماً يتطلع اليه رئيس المهرجان في خططه المستقبلية.