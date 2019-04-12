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Apr 12, 2019
كشفت الفنانة العالمية هيبه طوجي ان ايمانها بدأ من تربيتها العائلية وتأثرها بوالدتها المؤمنة والملتزمة، وتطور ورسخ هذا الايمان من خلال تجاربها الخاصة والسلام والفرح الذي كانت تشعر به مع يسوع المسيح.
طوجي وخلال برنامج “ورا الأضواء” مع الإعلامية “ريم حرب شواح” عبر اثير اذاعة لبنان الحر، تحدثت عن صلاتها التي لا تنقطع وعن انها تحمل معها دائما تمثال صغير للقديسة ريتا وللسيد المسيح، تأخذهما معها اينما ذهبت وتصلي معهما، خصوصا قبل صعودها على المسارح في الحفلات، فتصلي وتسلم ادائها للرب.
وقالت طوجي إن حياتها هي هبه من الله وصوتها هو الموهبة التي خصصها الرب لها وهو النعمة والوزنة التي حصلت عليها وهي طورتها من خلال التمرين المكثف والتعليم والتدريب.
وردا على سؤال عما تقوله ليسوع اذا رأته امامها اجابت : “بحبك”
وعن أصعب حدث مرت به في حياتها قالت: ” موت جدتي”
وأفضل حدث: ” تحقيق احلامي”
افضل نعمة: “الايمان”.
وكشفت الفنانة العالمية هيبه طوجي انها تسعى بقربها من يسوع في اي زمان زمكان، وانها تعمل على تقديم صوتها له من خلال التراتيل والحفلات الروحية – ريسيتال.
وقالت عن يسوع: أحب انه لا يحكم على الاشخاص وفق ما قاموا به انما يأخذ بعين الاعتبار الظروف وهو مسامح ومحب جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هبة طوجي: هذا هو أفضل حدث في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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