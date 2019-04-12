محمود الجندي آخرهم.. فنانون رحلوا قبل استكمال أحدث أعمالهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتوفّى الفنان فجأةً دون مُقدمات توحي بالفراق، لا يتسبّب فقط في صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، ولكن الرحيل يصحبه أزمة، خاصة إذا ما كان الفنان الراحل يشارك في عمل فني، مما يضع أسرة العمل في مأزق.

هذا ما حدث مع الفنان المصري محمود الجندي، الذي غيّبه الموت أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ74، بعد أزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى قبل أن توافيه المنية.

ورحيل محمود الجندي، تسبّب في صداع في رأس صُنّاع مسلسل "حكايتي"، الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية ياسمين صبري، ويشارك فيه الفنان الراحل.

ويستعرض "فوشيا"، في التقرير التالي، الفنانين الذين رحلوا وتركوا خلفهم أزمات بسبب مشاركتهم في أعمال فنية.

حكاية محمود الجندي

أوضح مصدر خاص لـ"فوشيا"، أن أزمة محمود الجندي، في المسلسل قائمة منذ أسبوعين، حيث أُصيب بأزمة قلبية ودخل المستشفى، وحاولت أسرة المسلسل التغلب على الأمر باستمرار التصوير في باقي المشاهد الخاصة بالفنانين الذين لا يجمعهم به مشاهد.

وأضاف المصدر أن الشركة المنتجة ستعالج الأزمة بإنهاء دوره في الأحداث بما لا يتعارض مع السياق الدرامي، خاصةً أن اختيار بديل له سيكون من الصعب أن يعيد تصوير المشاهد لضيق الوقت، وهذا هو اتجاه المخرج والمؤلف أيضًا إنهاء دوره بوفاته.

محمد متولي تسبّب في أزمة لمسلسل "سابع جار"

رحل الفنان المصري محمد متولي، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة، في منزله عن عمر يناهز 72 عامًا.

وكان محمد متولي، شارك قبل وفاته في مسلسل "سابع جار" وظهر في نهاية الجزء الأول لتكتمل قصته في الجزء الثاني، وصوّر بالفعل معظم مشاهده، لكن خبر وفاته وضع صنّاع العمل في أزمة بسبب بعض المشاهد المتبقية.

حسين الإمام وأزمة في مسلسل هيفاء وهبي

تُوفي الفنان المصري حسين الإمام، إثر أزمة صحية مفاجأة، يوم 17 مايو 2014، وكان يصور مسلسل "كلام على ورق"، الذي قامت ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وقام المخرج محمد سامي، بقراءة سيناريو المسلسل مجددًا، وقرر حذف 30 مشهدًا دون الإخلال بإيقاع الشخصية أو المسلسل.

شقيقة أنغام

رحلت الفنانة المصرية غنوة محمد علي سليمان، شقيقة المطربة أنغام، يوم الجمعة، 12 أكتوبر، بعد تعرضها لحادث سير، وذلك أثناء عرض عملها الفني "الأب الروحي 2"، وتعاطف كثير من الجمهور مع رحيل الشابة ذات الصوت العذب والحضور اللافت.

سعيد طرابيك وأزمة بث مباشر

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تعرّض الفنان المصري سعيد طرابيك، لأزمة قلبية مفاجأة أثناء تصويره مسلسل "بث مباشر"، ووضعت وفاة طرابيك، أسرة المسلسل في مأزق، لأن المشاهد التي لم يتم تصويرها تمثل الجزء الأكبر، كما أنه يلعب دورًا محوريًا لا يمكن حذفه من الأحداث، فاتفق مؤلف العمل جمعة قابيل مع المخرجة جيهان رزق، على اختيار ممثل آخر يقوم بأداء الدور ويعيد تصوير المشاهد التي صورها سعيد طرابيك، قبل رحيله.

أحمد راتب وأزمة عرضه المسرحي

شارك الفنان المصري أحمد راتب، في مسرحية "بلد السلطان"، قبل وفاته، حيث رحل ولا تزال العروض مستمرة، وكان المخرج محمد حسن، يبحث عن بديل، فقرّر منح أسرة العمل إجازة قصيرة، لعمل بعض التغييرات على السيناريو الخاص بالمسرحية، ووقع الاختيار على المطرب أبو الليف ليحل محل أحمد راتب.

عبد الله غيث لم يستكمل ذئاب الجبل

رحل عن عالمنا الفنان المصري عبدالله غيث، قبل أن يستكمل مشاهده في مسلسل "ذئاب الجبل" وكان مرشحًا لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "المال والبنون"، ووقتها عالج المخرج مجدي أبو عميرة، الأزمة بحذف المشاهد المتبقية، واستبدل عبدالله، بشقيقه حمدي غيث، في الجزء الثاني من "المال والبنون".

صلاح قابيل لم يرَ ليالي الحلمية

ضمّ المخرج إسماعيل عبد الحافظ، الفنان المصري صلاح قابيل، لأبطال مسلسل "ليالي الحلمية"، وبدأ تصوير عدة مشاهد إلا أن القدر لم يمهله الفرصة لاستكمال تصوير دوره، وتم معالجة الأمر، بإنهاء تفاصيل الشخصية بالوفاة المفاجأة، كما كان تُوفي في الحقيقة.

وائل نور وشقة فيصل

غادر الفنان المصري وائل نور، الحياة فجأة، الأمر الذي سببّ صدمة للوسط الفني، وقبل رحيله كان قد انضم إلى أسرة مسلسل "شقة فيصل"، وهو ما تم معالجته بحذف مشاهده، خاصة أنها لم تؤثر على السياق الدرامي للأحداث، وأصبح اسمه غير مرتبط بهذا المسلسل.

رحل رشدي أباظة والبديل صلاح نظمي

تسبّب رحيل الفنان المصري رشدي أباظة، في أزمة كبيرة، خاصةً أنه رحل قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم "الأقوياء"، وتم معالجة هذه الأزمة بالاستعانة بالفنان صلاح نظمي لاستكمال المشاهد المتبقية، وحرص وقتها مخرج الفيلم على تصوير المشاهد من بعيد حتى لا يظهر وجهه على الشاشة.