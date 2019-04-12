الزمن الجميل يواصل تقديم حلقاته المميزة على قناة أبو ظبي

جدة - عمرو شويل في 8 مارس الماضي، كان الزمن الحالي على موعد مع باقة عطرة من روائح “الزمن الجميل”، إذ انطلقت على شاشة قناة “أبوظبي” الإماراتية، مرحلة العروض المباشرة من برنامج المسابقات الغنائية “الزمن الجميل”. وشهد “هاشتاج” البرنامج منذ ذلك اليوم وحتى الآن تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي حلقته الأولى أعلن عن لجنة التحكيم في البرنامج وتضم الفنانة المغربية أسماء لمنور، والفنان اللبناني مروان خوري، والفنانة المصرية أنغام.

ترشح للبرنامج ما يقرب من 8600، اختير 100 منهم، على أن تقيّم لجنة التحكيم المشاركين لترشيح 10 منهم عبر تجارب الأداء التي تتوزع على 4 مراحل رئيسية تتوزع على 5 حلقات مسجلة.

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واستمرت الحلقات بحضور باقة من النجوم العالم العربي، وفي حلقة الأسبوع الماضي 5 مارس تأهل 7 مشتركين، بعد أن أدوا أغنيات للفنانين فايزة أحمد ووديع الصافي.

ويكمل المشتركون مشوارهم الليلة في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الحلقة الخامسة من العروض المباشرة، للحصول على لقب “الصوت الذهبي”، والتي سيحل ضيفها الفنان ماجد المهندس.

ويبدأ الجمهور التصويت للمتسابقين وهم ، أحمد_عباسي رقم (1)، أيوب التيجاني رقم (2)، صابرين النجيلي رقم (3)، علي المديدي رقم (4)، عمر ياسين رقم (5)، محمد شطا رقم (7)، موسى معيدي رقم (8).

ويعرف موقع البرنامج نفسه بأنه يقدم محتوى يتميز عن باقي برامج الهواة عبر تركيزه على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى أمثال “أم كلثوم” و”صباح فخري” و”محمد عبده” ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل، وهو ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للإعلام والرامية إلى توفير المحتوى الهادف الذي يحاكى اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، ويقدم لهم باقة من البرامج المتنوعة، من بينها الفنية التي تتناسب مع القيم والعادات التقاليد الاجتماعية المحلية وتعكس أجمل صورة عن واقع الفنون في العالم العربي.