بلا عنوان " لـ"حاتم عمور" تحقق 10 ملايين مشاهدة

حقق فيديو كليب أغنية " بلا عنوان " ، للفنان المغربي حاتم عمور والتي تعد ضمن ألبومه الجديد نسبة مشاهدة عالية حيث تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة على موقع اليوتيوب، وذلك مع طرحها بداية الشهر الحالى.

" بلا عنوان " من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع مشترك لـ طارق الحجيلي ومادارا، أما فيديو كليب الأغنية تم تصويره بمدينة الدارالبيضاء تحت إشراف المخرج محمد علي العويني.

الأغنية لقت إقبالا كبيرا واستحسانا من قبل الجمهور المغربي والعربي، منذ الساعات الأولى من طرحها الذي عبر إعجابه بها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بحاتم، حيث دخلت غمار الترند على يويتوب بكل من دول المغرب وتونس و فرنسا.

وسلط عمور في أغنيته الضوء على قضايا اجتماعية مهمة من قلب المغرب، حيث تم تصوير المشاهد التصويرية ليلا بشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، كما ذكر فنانو الشارع الذين جرى منعهم قانونيا من تقديم فنهم وسط شوارع ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء .

يشار إلى أن اسم " بلا عنوان " هو العنوان الذي أطلقه حاتم على البومه حيث يضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم : عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

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