المهرجان المغربي الإيطالي يكرم أحمد بدير 20 آب

للتميز والتاريخ الكبير للفنان أحمد بدير، يقوم المهرجان المغربي الإيطالي بتكريمه في دورته الـ 7 التي تقام في مدينة فينيسيا بإيطاليا خلال الفترة من 17 إلي 20 إبريل الجاري، تحت الرعاية السامية الملكية المغربية. ويقام تكريم بدير في حفل ختام المهرجان بميدان البورصة أكبر وأهم ميادين حي بتريفيزو بمدينة فينيسيا، والذي يقام فيه سهرة فنية يشارك فيها فنانون إيطاليون ومغاربة. يفتتح المهرجان في مقر بلدية تريفيزو سيليا بكلمات لكل من لرئيس المهرجان عبد الله خزراجي، ورئيس جمعية رباط الفتح عبد الكريم بناتي منظمة المهرجان، وعمدة بلدية سيليا، وممثل الديبلوماسيين المغربية بإيطاليا، ورئيس جهة ناحية طريف، ورئيس مؤسسة الموكار، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية لجهة كلميم واد نُون، ويعقب ذلك تدشين معرض للصور والكتب والمنتجات. وفِي أول يوم للمهرجان يعرض الفيلم المغربي "حياة" بحضور الفنان المغربي الكغاط عز العرب بسينما كورسو بتريفيزو. ويتضمن ثاني يوم بالمهرجان إقامة ندوة أفريقيا- أفريقيا التي تتناول الثقافة الروحية في الحياة الإفريقية، كما يعرض الفيلم المغربي دموع الرمال بحضور المخرج عزيز السالمي. وفِي ثالث أيام المهرجان تقام مائدة مستديرة حول إمكانيات التبادل التجاري بين منطقة الفينيتو بإيطاليا وإقليم كلميم بالمغرب، ثم لقاء مفتوح مع المدير العام للعلاقات الدولية والتعاون دييكو فيكياتي. ويتم عرض الفيلم المغربي "الحنش" بحضور الفنان دادس والمخرج المريني. وفِي اليوم الأخير من الفعاليات تقام ورشة تكوينية للمغاربة في إيطاليا للحديث عن مقاربة القضية الصحراوية وطنياً ودوليًا، كما تقام مباراة في كرة القدم بين الصحفيين الإيطاليين والمغاربة. وفِي المساء يتم تكريم الفنان أحمد بدير مع السهرة الفنية التي يشارك فيها كل من الفنانة والصحفية هناء العيدي، والفنان البشير واكين، وفرقة كورال رنين، شاب سامي، السرغيني، الدكالي، والفنان المتميز مراد البوريقي، بالإضافة للفنانين الإيطاليين.

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