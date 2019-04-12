تامر عاشور يستقبل مولوده الأول ويطلق عليه اسماً غريباً

احتفل الفنان تامر عاشور بولادة ابنه الأول، والذي أطلق عليه اسم "أيام"، وهو نفس اسم ألبومه الأخير الذي طرحه خلال الفترة الماضية، واعتبر البعض الاسم غريباً، ولم يكشف عاشور بعد إذا كان قد استقر بشكل نهائي على هذا الاسم أم إنه وضعه فقط على القالب الحلوى تفاؤلا بوصول مولوده مع ألبومه الجديد. ونشر صورة لحلوى الاستقبال على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "مرحبا أيام"، ولاقت الصورة إعجاب وتهنئة متابعيه. ويحرص عاشور على التواصل مع جمهوره بنشر صور وفيديوهات خاصة بكل ما يتعلق بحياته الشخصية والعملية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقى إعجاب الآلاف من متابعيه.

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