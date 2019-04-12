مقطع فيديو يبكي جمهور محمود الجندي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو مؤثرا للغاية للنجم الراحل محمود الجندي، يظهر فيه باكيًا عندما وجه له الداعية الإسلامي أحمد الشقيري سؤالاً هو: "لو كان الحبيب عليه السلام أمامك ماذا ستقول له في دقيقة". ليرد الجندي باكيًا: "لو الرسول قدامي مش عارف، صورة صعبة وموقف صعب، عليه الصلاة والسلام، مش هعرف اتكلم، مهما حاولت أدور على ألفاظ وكلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا". وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل بأن الفيديو أثر فيهم لدرجة البكاء. وكان الجندي توفي أمس (الخميس) بعد صراع مع المرض وذلك عن عمر ناهز 74 عامًا، وحرص عدد كبير من النجوم على نعيه من خلال حساباتهم على الـ"سوشيال ميدي"

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