اختتام فعاليات مهرجان الفيلم العربي في العاصمة الألمانية

برلين - لايف ستايل
اختتمت فعاليات الدورة العاشرة لـ"مهرجان الفيلم العربي - برلين"، مساء الأربعاء، التي انطلقت قبل أسبوع في العاصمة الألمانية.
ويعد "مهرجان الفيلم العربي - برلين" أحد أكبر المهرجانات الفنية في أوروبا التي تهتم بالسينما العربية، وهو مهرجان غير ربحي تأسس بمبادرة من جمعية أصدقاء الفيلم العربي في عام 2009، ويهدف إلى التقريب بين صناع السينما العرب والعالميين وفتح آفاق التعاون بين السينما العربية والغربية.
وتنوعت عروض المهرجان هذا العام بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام التسجيلية، وأفلام الرسوم المتحركة، كما عقدت على هامشه لقاءات وحلقات نقاش بين الجمهور ومخرجي الأعمال.
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وشارك ضمن المسابقة الرسمية الفيلم الناطق باللغة الكردية "زاغروس" للمخرج سهيم عمر خليفة، وفيلم الرسوم المتحركة النرويجي "البرج" للمخرج ماتس غرود، والفيلم الجزائري القصير "يوم الزفاف" للمخرج إلياس بلقادر، والفيلم التسجيلي السوري "فوضى" لسارة فتاحي، والفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني"، للمخرج محمود صباغ، والفيلم اللبناني "طرس، رحلة الصعود إلى اللامرئي" للمخرج غسان الحلواني، والفيلم التونسي "في عنيا" للمخرج نجيب بلقاضي، والفيلم المغربي "صوفيا" للمخرجة مريم بن مبارك، والفيلم التونسي القصير "بطيخ الشيخ" للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم الفلسطيني القصير "العبور" للمخرج أمين نايف.
واحتلت السينما المصرية مكانة خاصة في دورة هذا العام، حيث افتتحت الدورة العاشرة بعرض فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، وهو العمل الذي مثل مصر في جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ونافس على جائزة السعفة الذهبية.
وشارك ضمن فعاليات المهرجان فيلم "ليل/خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد، والفيلم التسجيلي "الحلم البعيد" للمخرجين مروان عمارة ويوهانا دومكي، بينما اختتمت العروض بفيلم "عودة الابن الضال" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، من إنتاج عام 1976.
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