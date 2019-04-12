محمود الليثى يطرح كليب "مصر حلوة" بتوقيع كامبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبى محمود الليثى كليبا جديدا بعنوان "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإشراف فنى عبد الله منصور وإخراج كامبا. والكليب تم تصويره فى شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية فى إطار سلسلة الأغنيات الوطنية.

Advertisements وفى سياق ذاته يطرح المطرب مصطفى حجاج كليبا بعنوان "اعمل الصح" من كلمات محمد عاطف وألحان وتوزيع وليد سعد وإخراج بتول عرفة، وتم التصوير فى مناطق الأهرامات والعاصمة الإدارية الجديدة ووسط البلد.

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