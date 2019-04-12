شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة داخل معرض سيارات فى التجمع الخامس مع "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم هانى سلامة تصوير مشاهده فى مسلسل "قمر هادى"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل داخل فيلا بمنطقة السلمانية على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وننشر صورة جديدة من داخل كواليس المسلسل تجمع بين هانى سلامة ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز داخل الديكور الرئيسى للمسلسل وهو معرض سيارات الخاص ببطل المسلسل، حيث تم تصويرها بمنطقة التجمع الخامس.



هانى سلامة فى كواليس قمر هادى

وكانت الجهة المنتجة للمسلسل "سينرجى"، قد طرحت البرومو الدعائى الأول للعمل، حيث يواصل أبطال العمل التصوير على قدم وساق للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات قبل حلول الشهر الكريم.

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.