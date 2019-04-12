شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابها من مليون مشاهدة.. إشادات جماهيرية بأغنية محمد رمضان "بوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت مشاهدات أغنية النجم محمد رمضان الجديدة "بوم" من تحقيق المليون الأولى فى أقل من 24 ساعة منذ طرحها عبر قناته على يوتيوب.

جماهير رمضان ، استقبلت الأغنية كعادته بالإشادة برمضان واعتبروا الأغنية استكمالا لمسلسل نجاحاته فى الغناء بعد " أنا الملك، نمبر 1، مافيا وفيروس، التى حققت ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

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وتوالت الأراء الجماهيرية المشيدة بالأغنية، حيث قال طه ريكو: "بنتعلم منك يا أسطورة والله، ربنا يبعد عنك الحاسدين الحاقدين ويزيدك يا رمضان عشان أنت تستاهل الخير كله﻿"، وقال يوحنا طنيوس: "محمد رمضان أحسن فنان فى العالم العربى، تحية من الأقصر".





وقالت أمنية: "والله تستاهل أكتر من كده بكتير، بالنجاح دايما يا أسطورة"، فيما قال مدون آخر: "تحية من قلب فلسطين المحتلة لأسطورة السينما المصرية محمد رمضان"، وقالت درة: "مليون مبروك بجد أنت مش معقول، يارب ينور طريقك ديما و بكل النجاح والتألق".



