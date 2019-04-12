شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وماجد المهندس يجتمعان فى جدة لإحياء حفل غنائى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع المطربة اللبنانية إليسا مع النجم العراقى ماجد المهندس، فى حفل فنى جماهيرى يقام يوم 19 أبريل الحالى، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية.

ويأتى هذا الحفل بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الربيع، التى أعلنت عنها المملكة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة العديد من نجوم الفن فى الوطن العربى، ويقدمان خلال الحفل العديد من أغانيهما المختلفة.

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ويعتبر هذا الحفل هو الأول للنجمة إليسا فى مدينة جدة والحفل الثانى فى السعودية الذى أقيم فى الرياض الصيف الماضى ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، على خشبةَ مسرح مركز الملك فهد الثقافى.

يشار أن ماجد المهندس وإليسا اعتادا الوقوف فى الحفلات الغنائية معا بعد حفلات رأس السنة فى دبى، وهذه الحفلة ستمثل مفاجأة للجمهور السعودى بغنائهما معا فى حفل تكتمل فيه عناصر الإبهار.