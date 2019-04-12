شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 أفلام جديدة تطرح اليوم فى دور العرض حول العالم.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل محبى الأفلام العالمية تعمل شركات الإنتاج العالمية على طرح العديد من الأعمال بشكل مستمر، ولذلك نرصد لكم اليوم 3 أفلام عالمية جديدة تطرح بداية من اليوم 12 أبريل فى دور العرض المختلفة حول العالم.

أولا فيلم الأكشن والمغامرة "Hellboy"، العمل من بطولة ميلا جوفوفيتش، وديفيد هاربور، وايان مكشان، وساشا لين، ودانيال داى كيم، وصوفى أوكونيدو، وبينيلوب ميتشل، وبريان جليسون.

وتدور أحداث الفيلم استنادا على الروايات التى رسمها مايك ميجنولا فـ"hell boy" عالق بين عوالم الطبيعة الخارقة والبشرية، ويخوض معركة ساحرة عازمة على الانتقام.

ثانيا فيلم الإنيمشن والعائلة "Missing Link"، العمل يدور حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول فى عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هى أنه لا يوجد أى من أقرانه من ذوى العقلية متناهية الصغر فى المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هى مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ فى أمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطورى، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.

الفيلم من بطولة زوى سالدانا، هيو جاكمان، تيموثى اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.

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وثالثا فيلم الدراما والموسيقى " Teen Spirit "، والعمل من بطولة إيلي فانينج، ريبيكا هال، ميلي برادي، إليزابيث بيرنجتون، زلاتكو بوريك، جراي الزيتون، فكتوريا فيث، رويري أوكونور، كلارا روجارد، ومن إخراج وتأليف ماكس مينجيلا.

ويدور الفيلم حول فيوليت مراهقة خجولة تحلم بالهروب من بلدتها الصغيرة ومتابعة شغفها للغناء، وبمساعدة معلمها، تدخل في مسابقة غناء محلية تختبر موهبتها وطموحها.