شكرا لقرائتكم خبر عن من GOT لعالم DC.. إيان جلين "باتمان" الجديد فى Titans.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة DC، تعيين الممثل أيان جلين، صاحب الشخصية الشهيرة "جورا مورمنت" فى المسلسل الأسطورى Game of thrones، لتجسيد دور بروس واين، شخصية "باتمان"، فى الجزء الثانى من مسلسل Titans.



ايان جلين

وسرعان ما استقبل عشاق السلسلة الشهيرة GOT، على الخبر بالسخرية، وتقديم التهنئات للممثل، لمحاولاته المستمرة التى تفشل دائماً فى التقرب من دينيريس فى مواسم المسلسل.

Advertisements

تدور قصه مسلسل Titans حول فريق من الأبطال الخارقين الشباب بقيادة نايتوينج أو روبن فى فيلم باتمان سابقا لمحاربة الشر والمخاطر الأخرى، وهو من تأليف جريج بيرلانتى، وأكيفا جولدسمان، وجيف جونز، ومن بطولة برينتون ثويتس، وتيجان كروفت، وآنا ديوب، وليندسى جورت، ومينكا كيلى، وريان بوتر، وآلان ريتسون.



ايان جلين

ومن المقرر ان يعرض لـ "جلين" الموسم الثامن والأخير من مسلسل GOT، يوم 14 إبريل الجارى عبر شبكة قنوات HBO، والتى يجسد فيها المساعد الأقرب لدينيريس تايجريان، بعد زحف قواتها إلى الشمال لمواجهة جيوش الموتى فى الحرب الكبرى.