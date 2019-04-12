حسن يوسف لـ"الخليج 365": اعتزلت الإنتاج بـ"الثُلث".. ولن أعتزل التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أرجع الفنان القدير حسن يوسف، عدم ظهوره في دراما رمضان هذا العام، لقلة الأعمال الدرامية بالموسم، موضحًا أنه اعتذر عن المشاركة في أحد المسلسلات لضعف السيناريو وعدم اقتناعه بمخرج العمل، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص المسلسل.

وقال يوسف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن استمرار قلة الأعمال الدرامية التي تُقدم، لن يدفعه إلى العودة للإنتاج مرة أخرى، خاصة أنه خاض هذه التجربة من قبل في 7 أفلام سينمائية، متابعًا "اعتزلت الإنتاج بالثُلث، لكن لم أعتزل التمثيل"، مشيرًا إلى أن تفكير أي ممثل في الاعتزال قرار خاطئ جدًا.

وأضاف "الموزعين دلوقتي مش زي زمان.. مش هيشجعوا الواحد ينتج"، موضحًا أنه عندما كان يصور الفيلم الذي تولى إنتاجه "ولد وبنت وشيطان" لنجلاء فتحي في ألمانيا، أنفق كل فلوسه هناك، واتصل بأحد الموزعين ليتفق معه على الفيلم، ولم ينتظر سوى ساعات قليلة ووجد الموزع يتصل به ويخبره بتحويل 40 ألف دولار لحسابه في البنك؛ ليتمكن من استكمال التصوير.

جدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف يشارك في بطولة مسلسل" الضاهر"، الذي يشارك فيه "محمد فؤاد، رغدة، تامر عبدالمنعم، مادلين طبر وفريال يوسف"، تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج ياسر زايد.