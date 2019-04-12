جمال عبدالناصر لـ"الخليج 365": افتتاح "الحالة توهان" على المسرح العائم في 18 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر

يستعد الفنان جمال عبدالناصر للعب دور البطولة في العرض المسرحي الجديد "الحالة توهان"، الذي من المقرر تقديمه على المسرح العائم خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأكد عبدالناصر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المسرحية سيتم افتتاحها يوم 18 أبريل الجاري، معربًا عن سعادته بالمشاركة في المسرحية، التي سيقدم من خلالها عدة شخصيات، متمنيًا أن تنال رضا الجمهور خاصة أنها تلقي الضوء على أمور مهمة في المجتمع.

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وتابع "المسرحية تناقش كل الفتاوى التي تخرج بين الوقت والأخر دون الرجوع إلى الحقائق".

مسرحية "الحالة توهان" بطولة جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، ياسر عزت، عبدالله الشرقاوي، معتز السويفي، ناجح نعيم، سوسن طه، محمد الشربيني، أشرف فؤاد، عبده العجمي، إيهاب الزناتي، أميرة حامد، أحمد عبدالرازق، بالإشتراك مع الوجوه الجديدة إبراهيم طلبة، مصطفى منصور، مروة زكي، سارة كريم، جومانة خاطر، والطفلة ملك خاطر.

على جانب أخر، قال الفنان جمال عبدالناصر، إنه يواصل تصوير دوره في المسلسل الرمضاني "حكايتي"، مؤكدًا أن دوره سيكون مفاجأة للجمهور، ومختلف عن كل أدواره السابقة.