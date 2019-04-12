محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تصوير- محمود عبدالناصر:
احتفل فريق البرنامج الشهير "SNL بالعربي" اليوم الجمعة، ببدء تسجيل أولى حلقات مسلسل "برنس ونص"، داخل أحد استديوهات مبنى الإذاعة والتليفزيون، والذي من المقرر إذاعته في السباق الرمضاني عبر أثير "البرنامج العام".
"برنس ونص" ينتمي لنوعية مسلسلات كوميديا الموقف، يشارك في بطولته "طارق عبدالعزيز، نانسي صلاح، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، عفاف رشاد"، إخراج محمد لطفي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- طارق عبدالعزيز يشارك فريق "SNL بالعربي" بطولة "برنس ونص" في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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