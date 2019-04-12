بالصور- ابنة ناهد شريف تزور قبرها وتبكي في ذكرى رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

زارت "باتريسيا" أو "باتي" ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف، صباح اليوم الجمعة قبر والدتها للمرة الأولى، منذ رحيلها في 7 أبريل عام 1981، تأثرًا بمرض السرطان.

ورافقت باتي في زيارة قبر ناهد، المذيعة بوسي شلبي، التي شاركت متابعي حسابها الرسمي بصورتين جمعتها بـ"باتي"، ظهرت الأخيرة في إحداها وهي تبكي.

كما نشرت بوسي فيديو، ظهرت خلاله وهي تقول "لحظة إنسانية كلها مشاعر وحب يوم 7 أبريل عام 1981، توفيت الفنانة الكبيرة اللي كلنا بنحبها وبنقدرها ناهد شريف. سميحة محمد زكي اسمها الحقيقي، هي الفنانة اللي حبناها وعشقناها".

وتابعت "عندها بنت حلوة كانت كل حياتها وفرحة عمرها، وبالنسبة لها هي السعادة الوحيدة في حياتها اللي كان فيها مآسي كتير، ربنا حب يراضيها قبل ما تُصاب بمرض السرطان ببنت جميلة اسمها باتريسيا من أب لبناني بعد الوفاة عاشت مع والدها في لبنان، وفي ذكراها قررت تيجي وتزور قبرها".

جدير بالذكر أن الناقدة ماجدة خير الله كانت كشفت في الأيام الماضية عن زيارة باتي إلى القاهرة لإحياء ذكرى رحيل والدتها الفنانة ناهد شريف.