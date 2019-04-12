بالفيديو| طرح البرومو الرسمي لـ"الممر" استعدادًا لعرضه في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الممر"، البرومو الرسمي للعمل تمهيدًا لطرحه في عيد الفطر المُقبل.
ويظهر بطل الفيلم الفنان أحمد عز، في دور مقاتل صاعقة في الجيش المصري، إذ تدور الأحداث حول مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الجيش المصري وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل.
"الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.
فيلم "الممر" بطولة أحمد عز وهند صبري وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد فلوكس وإياد نصار ومحمد الشرنوبي، إخراج شريف عرفة.
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