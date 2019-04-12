أشرف زكى يعلن عن 5 منح دراسية من أكاديمية الفنون لشباب مسرح الجنوب

أعلن الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، أن أكاديمية الفنون بالتعاون مع إدارة مهرجان مسرح الجنوب، قررت توفير 5 منح دراسية للمبدعين من شباب الجنوب للدراسةفي معاهد أكاديمية الفنون بما يتوافق مع شروط القبول بالأكاديمية.



كما تستضيف الأكاديمية العرض الفائز في الدورة الرابعة للمهرجان ليعرض بالقاهرة على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

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وأعلن د. أشرف زكى استعداده لاستقبال أى فرقة من أسيوط لتقديم عروضها على مسرح المعهد،

ووجه رسالة لشباب الجنوب قال فيها :اعتبروا الأكاديمية جزءا من محافظة أسيوط لأننا نبحث عن المبدعين.



وقال هيثم الهوارى رئيس المهرجان، إن دورة هذا العام تحمل الكثير من الجوائز والمفاجات، فكافة مؤسسات الدولة تتكاتف لاكتشاف المبدعين في الصعيد، وبجانب جوائز أكاديمية الفنون التي تستهدف أثقال مواهب الشباب الصعيدى بالدراسة، تقدم مؤسسة مصر الخير جوائز دعم انتاج بقيمة

30 الف جنية للفائزين الثلاثة الاوائل حتى تستطيع هذه الفرق الاستمرار فى إنتاج عروض جديدة ،وايضا جائزة باسم الفنان الكبير حسين العزبى وأخرى للنصوص باسم المؤلف ايمن سلامة وقيمتها 3 آلاف جنيه.



يذكر ان المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 وحتى 17 ابريل ،ويقام المهرجان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة اسيوط وجامعة اسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين بأسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومستشفى أزال وفندق فلورنسا ومؤسسة الهدف للدعاية والإعلان.