الليلة.. أصالة وعبادي الجوهر في ثاني ليالي جلسات السعودية

تستعد المطربة أصالة نصري، الليلة لتقديم حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية بمشاركة المطرب عبادي الجوهر، لأول مرة ضمن فعاليات "جلسات السعودية" بالرياض علي خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

ومن المقرر أن تقدم أصالة

خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي تتنوع بين القديم والحديث، والتي تشعل جمهورها بالحماس، أبرزها: "مهتمة بالتفاصيل، بنت أكابر، يوم الرحيل، الحقيقة، شو بدك، 60دقيقة، ملهمته الوحيدة، وغيرها"، كما يشدو الجوهر بأكثر أغانيه تميزًا منها "خلاص إرجع، لا سفر، انكتب وعدي، طال السكوت، دارت الدنيا".

جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهو ثاني حفلات "جلسات السعودية بالرياض"، حيث افتتح أولي لياليها بالأمس الفنان محمد عبده.

