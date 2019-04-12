بالفيديو.. أصالة تتجاوز مليونًا والنصف مشاهدة بكليب "بنت أكابر"

حقق فيديو كليب "بنت أكابر"، للمطربة أصالة نصري، مليونا و 583 ألف مشاهدة وذلك بعد مرور يومين على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقعالفيديوهات العالمي "يوتيوب".
أغنية "بنت أكابر: تقدمها أصالة باللهجة الصعيدية، من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، ألحان
المطربة أصالة تستعد الليلة لتقديم حفل غنائي ضخم بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المطرب السعودي عبادي الجوهر، على مسرح الملك فهد الثقافي ضمن حفلات جلسات السعودية بالرياض.
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