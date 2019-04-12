بالفيديو.. أصالة تتجاوز مليونًا والنصف مشاهدة بكليب "بنت أكابر"

حقق فيديو كليب "بنت أكابر"، للمطربة أصالة نصري، مليونا و 583 ألف مشاهدة وذلك بعد مرور يومين على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع

الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "بنت أكابر: تقدمها أصالة باللهجة الصعيدية، من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، ألحان