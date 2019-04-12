الجمعة.. أمسية صوفية تقدمها فرقة الإخوة أبو شعر بالساقية

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي، فرقة "الإخوة أبو شعر"، لتقديم أمسية صوفية متميزة عامرة بالمدائح النبوية، على خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك يوم الجمعة 26 أبريل، في تمام

الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا صوفيا من روائع الأناشيد الدينية والإبتهالات، وقصائد في مدح

الرسول وآل بيته الكرام.

يذكر أن "الإخوة أبو شعر"، هي فرقة تهتم بتقديم القصائد الدينية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبو شعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام فى العاصمة السورية دمشق.