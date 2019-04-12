غدًا.. مؤتمر صحفي للجان تحكيم مهرجان الإسماعيلية وندوة دولية

تنظم إدارة مهرجان الإسماعيلية غدا السبت مؤتمرا صحفيا لكل من لجنتي التحكيم الروائى والتحريك بفندق تيوليب بقاعة سوليتير من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثانية والنصف ظهرا.

ويعقب ذلك إقامة ندوة دولية تحت عنوان "آفاق إنتاج وتوزيع الأفلام التسجيلية في العالم" في تمام الثالثة عصرا، وسيتم خلالها مناقشة آليات الإنتاج المستخدمة في الدول المختلفة وكيف أثر التطور التكنولوجي على تسيير عملية إنتاج الأفلام

التسجيلية والدور الذي لعبته القنوات الفضائية ومنصات الإنترنت في إنتاج الأفلام التسجيلية وتوزيعها.

كما تناقش أيضا الدور الذي لعبته المؤسسات وصناديق الدعم والمهرجانات السينمائية في انتشار الفيلم التسجيلي وتوزيعه في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي على رأس المتحدثين في الندوة كريس ماكدونالد مدير مهرجان هوت دوكس بكندا ، والمنتج بيدرو بيمنتا رئيس مهرجان

دوكامينا بالموزمبيق ، والمنتج الكندي باريس روجرز مدير مهرجان تورنتو للفيلم الأفريقي ، والمخرج والمنتج الكبير موازي نجانجورا من الكونغو الديمقراطية والذي يقوم المهرجان بتكريمه . ومن لبنان نجا الأشقر مدير مؤسسة "نادي لكل الناس" ، الباحث والناقد المصري عماد النويري وهو مدير شركة أوزون لدور العرض بالكويت ، والمخرج والمنتج التونسي محمد شلوف، المنتجة والمخرجة المصرية هالة جلال ، المنتجة المصرية دينا أبوزيد ، المنتج والموزع السوري علاء كركوتي ، ويدير الندوة المخرج والمنتج المصري أحمد رشوان.