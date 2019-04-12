الليلة.. نيللي كريم ومحمود العسيلي ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

يحل كل من الفنانة نيللي كريم والفنان محمود العسيلي، ضيفا برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ومن المقرر أن

يذاع عبر فضائية on e .

ومن المقرر أن يتحدث الثنائي خلال الحلقة عن آخر

أعمالهم الفنية وما الجديد لديهم، كما يكشفا أسرارًا حول حياتهم الشخصية.

ويذكر أن برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة يوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

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