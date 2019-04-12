علشان نهد الدنيا..شعار حفل رامي صبري في جدة

روّج الفنان رامي صبري، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، في جدة يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل، رافعًا شعار "في جدة علشان نهد الدنيا"، وذلك من

خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب صبري عبر حسابه: "لكل جمهوري في المملكة الحبيبة 9/6 إن شالله تكون معاكم ولأول

مرة في جدة.. استعدوا عشان هنهد الدنيا ونتشقلب وحاجات كتير".يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي كبير بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الإسكندرية يوم 15 من إبريل الجاري، بالإضافة لحفلٍ آخر بجامعة عين شمس بالقاهرة يوم 18 أبريل.