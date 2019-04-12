ردة فعل ميريام كلينك الغريبة بعد أن طلب رجل منها الزواج!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 05:09 مساءً - شاركت عارضة الأزياء ​ميريام كلينك​ متابعيها صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شرحت فيها قصة شاب تقدم لها بالزواج.

وقالت كلينك: يوما ما قال رجل لي إنه يحبني وأريد الزواج منك، وانتظري لنبني عائلة معا.. قلت له اذهب إلى المطبخ واكل الطعام الذي حضرته لك، دخل إلى المطبخ فوجد براز كلبي مع ورقة كتبت عليها “اختفيت”.

من ناحية أخرى كانت كلينك قد ردت على أحد المتابعين الذي سألها ان كانت تفكر بالزواج وعن اي عمر تنصح الفتيات بالارتباط بشكل عام، فقالت :”يسوع ما تجوز، مريم المجدلية ما تزوجت، ليش بدي اتزوج وفرشخ وفقص واعتل هم انخان، وينفرض عليي مسؤوليات”.