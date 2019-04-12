شاهدوا.. ماذا علّقت إليسا بعد أن قبّل البابا فرنسيس أقدام زعماء جنوب السودان !

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 05:09 مساءً - بعد أن انتشرت صورة ​البابا فرنسيس​ ظهر فيها وهو يركع في لفتة مؤثرة، بعد خلوة روحية غير مسبوقة في الفاتيكان، لتقبيل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين. ودعاهم الى عدم العودة الى الحرب الأهلية، علقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على هذه الصورة.

وقالت إليسا: “هيدي بي كنيستي ورمز التواضع متل المسيح. لما يبوس إجر زعيم أرضي ليطلب السلام، بيكون عمل أكتر ما عملو كل زعما الحرب كل هالسنين. البابا فرنسيس قديس”.