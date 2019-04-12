كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 05:09 مساءً - بعد أن انتشرت صورة البابا فرنسيس ظهر فيها وهو يركع في لفتة مؤثرة، بعد خلوة روحية غير مسبوقة في الفاتيكان، لتقبيل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين. ودعاهم الى عدم العودة الى الحرب الأهلية، علقت الفنانة اللبنانية إليسا على هذه الصورة.
وقالت إليسا: “هيدي بي كنيستي ورمز التواضع متل المسيح. لما يبوس إجر زعيم أرضي ليطلب السلام، بيكون عمل أكتر ما عملو كل زعما الحرب كل هالسنين. البابا فرنسيس قديس”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ماذا علّقت إليسا بعد أن قبّل البابا فرنسيس أقدام زعماء جنوب السودان ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.