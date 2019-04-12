كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 05:09 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها إيمان ظهرتا فيه خلال إحدى المناسبات.
وبدت إيمان في الفيديو تقف إلى جانب بطمة وتغني مقطع من أغنية “ومرت الأيام” للفنانة الراحل ام كلثوم، بطريقة فاجأت المتابعين واعرب الكثير منهم عن جمال صوتها وأدائها المميز.
ويشار إلى أن دنيا أحدثت ضجة مؤخراً بسبب تصريح صحافي أشارت من خلاله إلى أنها لم تحب زوجها محمد الترك عندما التقته قبل زواجها.
كما ذكرت أنها لم ترغب أبداً في التعامل معه، لافتة إلى أنها أدركت خطأها بعد ذلك. وتوجهت في تصريح آخر إلى ابنته الفنانة حلا الترك، مشيرة إلى أن تحقق رغبتها بعودة والدها إلى والدتها منى السابر يبقى مجرد حلم.
وأضافت أنه على الأخيرة أن تفكر أولاً بلقاء الوالد قبل أن تطالبه باستعادة علاقته بوالدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هل تفوقت شقيقة دنيا بطمة عليها في الصوت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.