شاهدوا.. هل تفوقت شقيقة دنيا بطمة عليها في الصوت!

كتب امير فتحي في الجمعة 12 أبريل 2019 05:09 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وشقيقتها إيمان ظهرتا فيه خلال إحدى المناسبات.

وبدت إيمان في الفيديو تقف إلى جانب بطمة وتغني مقطع من أغنية “ومرت الأيام” للفنانة الراحل ام كلثوم، بطريقة فاجأت المتابعين واعرب الكثير منهم عن جمال صوتها وأدائها المميز.



ويشار إلى أن دنيا أحدثت ضجة مؤخراً بسبب تصريح صحافي أشارت من خلاله إلى أنها لم تحب زوجها محمد الترك عندما التقته قبل زواجها.

كما ذكرت أنها لم ترغب أبداً في التعامل معه، لافتة إلى أنها أدركت خطأها بعد ذلك. وتوجهت في تصريح آخر إلى ابنته الفنانة حلا الترك، مشيرة إلى أن تحقق رغبتها بعودة والدها إلى والدتها منى السابر يبقى مجرد حلم.

وأضافت أنه على الأخيرة أن تفكر أولاً بلقاء الوالد قبل أن تطالبه باستعادة علاقته بوالدتها.