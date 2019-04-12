حقيقة ترشح الراقصة الهندية سابنا شودري للانتخابات البرلمانية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بإطلالات جريئة نجحت الممثلة والراقصة الهندية الشعبية سابنا شودري في جذب انتباه عشاقها ومتابعيها، لكن صورة لها مع رئيسة الكونجرس الهندي بريانكا غاندي جرى تداوله، جعلت الأنظار تتجه اليها، وأثارت الجدل حولها.

شودري في مقابلة صحفية مع الموقع الإلكتروني لصحيفة indiatoday، نفت بشكل قاطع ما يتردد حول دخول الانتخابات البرلمانية، وأنكرت تلك الشائعات، قائلة إن صورتها مع رئيسة الكونغرس بريانكا غاندي كانت صورة قديمة وأنها لم تكن ولن تكون جزءًا من الكونجرس.

وفي سياق الحديث عن الانتخابات، قال ناريندرا راثي، سكرتير ولاية أوتار براديش، الخميس 11 أبريل، إن دخول عائلة الراقصة سابنا إلى البرلمان لم تقتصر على شقيقها، بل إن شقيقتها قد انضمت إلى الكونجرس أيضًا.

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سابنا شودري هي ممثلة مسرحية ونالت شهرة وضجة كبيرة بعد ظهورها في البرنامج الترفيهي الأكثر شهرة في الهند “بيج بوس 11”، وبصرف النظر عن كونها مشهورة بمهاراتها في الرقص، صنفت سابنا شودري كإحدى شخصيات جوجل الأكثر بحثًا في عام 2018.

وقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في دفع سابنا شودري إلى الشهرة، قبل ظهورها على Big Boss، كانت مقاطع الفيديو التي تنشرها على الإنترنت تسير بالفعل بها في اتجاه الشهرة.

ولدت سابنا شودري في 25 ديسمبر 1990 في روهتاك، هاريانا. أخذت الرقص كوسيلة لكسب العيش بعد وفاة والدها عندما كان عمرها 12 عامًا.

تصدرت سابنا عناوين الصحف عندما حاولت الانتحار قبل عامين، ووفقًا للتقارير، كانت سابنا تعاني من الاكتئاب عقب رفع دعاوى قضائية ضدها لإيذاء مشاعر إحدى الطوائف الهندية.