كارينا كابور تشارك في برنامج India Dance

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
حققت النجمة الهندية كارينا كابور خان أول ظهور لها في بوليوود في عام 2000 من خلال فيلمها Refugee، وعلى مر السنين، استطاعت الممثلة أن تفوز بملايين القلوب من خلال أدائها الرائع وجمالها الساحر.
قامت كارينا، وهي واحدة من أكثر النجمات المحبوبات في بوليوود، بعودتها العام الماضي بفيلم Veere Di Wedding وهي الآن على وشك أن تظهر لأول مرة في برنامجها التلفزيوني الواقعي للرقص India Dance، وهو برنامج يعرض فيه الراقصون الهنود المحترفون والهواة مواهبهم في سلسلة من الجولات.
في تفاعل مع موقع Pinkvilla الهندي الترفيهي، أكد الممثل التلفزيوني ديراج دووبار أن الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا ستكون أحدى القاضيات للبرنامج الشهير.
للحديث عن ذلك، قال ديراج، الذي ستستضيف البرنامج، للبوابة الترفيهية: “إنها متحمسة للغاية نعم، إنها واحدة من أجمل السيدات المذهلات لدينا. والوقوف أمامها واستضافتها هو إثارة مختلفة”.
وأضاف “إنني أتطلع إلى أن أكون في تلك المرحلة، أنظر إليها وأقول بعض الأشياء، ستكون المشاركة معها على المسرح واحدة من الأشياء الكثيرة التي أتعامل معها”.
وفي الوقت نفسه، على جبهة الفيلم، أنهت كارينا مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد Good News، يضم الفيلم الكوميدي الرومانسي النجم أكشاي كومار وكيارا أدفاني وديلجيت دوسانجه في أدوار قيادية.
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